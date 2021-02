रोहित द्वारा अपनी गेंदबाजी एक्शन की नकल करते देख हरभजन सिंह का आया रिएक्शन, बोले- शाना हिटमैन..'

IND vs ENG: चेन्नई टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 578 रन पर आउट हुई.इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का पांचवां दोहरा शतक बेहद ही आसानी के साथ पूरा कर लिया. भारतीय गेंदबाज लगातार दूसरे दिन सपाट भरी पिच पर नाकाम रहे. बता दें कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी कप्तान कोहली (Virat Kohli) ने गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था. रोहित ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और 7 रन दिए. अपनी गेंदबाजी के दौरान रोहित ने कुछ अलग अंदाज दिखाया और फैन्स का खूब मनोरंजन किया.

IND vs ENG 1st Test: जो रूट यह कारनामा करने वाले डॉन ब्रेडमैन के बाद इतिहास के सिर्फ दूसरे खिलाडी बने

Rohit Sharma bowling with the action of Harbhajan, is this a sign of MI getting Harbhajan in the upcoming IPL auction. — Johns. (@CricCrazyJohns) February 6, 2021

दरअसल सपाट पिच होने के बाद यह मैच फैन्स के लिए बोरिंग सा रहा. ऐसे में कप्तान कोहली ने चायकाल के कुछ समय पहले रोहित को पार्ट टाइमर गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कराई, रोहित ने 2 ओवर की और केवल 7 रन दिए. भारत के हिट मैन ने इस बार अपनी गेंदबाजी एक्शन में बदलाव किया और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) की गेंदबाजी के एक्शन में गेंदबाजी की.

Rohit Sharma imitating Bhajji's Action on the last ball before Tea @ImRo45 • @harbhajan_singhpic.twitter.com/MhsQxPbJcc — Saish (@CricketSaish45) February 6, 2021

रोहित शर्मा द्वारा हऱभजन सिंह की गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.फैन्स जमकर रोहित के इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. रोहित के द्वारा खुद की गेंदबाजी एक्शन की नकल के बाद हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) का रिएक्शन आया है. भज्जी ने रोहित के वीडियो को देखकर ट्वीट किए और हिट मैन को शाना रोहित कहा है. भज्जी ने रोहित के लिए ताली बजाने वाली इमोजी भी शेयर की है.

बता दें कि जो रूट का यह 100 वां टेस्ट मैच है.

"So how's the test going?"

"Rohit Sharma is bowling"

"Oh got it."#INDvsENG — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 6, 2021

@ImRo45 just bowled a ball/mimicked like @harbhajan_singh n it's going to become viral very soon — SHUBHAM KUMAR (@shubh0509) February 6, 2021

अपने 100वें टेस्ट मैच में रूट ने दोहरा शतक जमाकर कमाल कर दिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रूट पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमाया हो. वहीं. रूट 2010 के बाद पहले ऐसे विदेशी क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत की धरती पर दोहरा शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है.

