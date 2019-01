हार्दिक पंड्या व केएल राहुल को बीसीसीआई का भारत लौटने का फरमान, दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित

एक टीवी शो पर विवादस्पद बयान देने पर भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने प्रशासकों की समिति (सीओए) के साथ मिलकर लिए संयुक्त फैसले के तहत खेल के सभी प्रारुपों से त्तकाल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है. बीसीसीआई ने शुक्रवार देर रात बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी. बोर्ड के फैसले के बाद ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जारी तीन वनडे मैचों की सीरीज बीच में छोड़कर स्वदेश लौटेंगे.

बीसीसीआई ने कहा है कि इस मसले पर जांच की जाएगी और इसके बाद ही इन दोनों के क्रिकेट खेलने पर फैसला लिया जाएगा. तब तक यह दोनों खिलाड़ी खेल के सभी प्रारुपों से दूर रहेंगे. बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि सीओए ने बीसीसीआई के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि वह हार्दिक पंड्या और लोकेश राहुल को एक टीवी शो पर दिए गए उनके बयान को लेकर उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती है.ये दोनों अब भारत लौटेंगे और इनके खिलाफ अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई बीसीसीआई के संविधान के नियम 41 के तहत की जाएगी.

यह भी पढ़ें: संन्‍यास को लेकर किए गए सवाल पर यह बोले टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली...

Hardik Pandya and KL Rahul have both been suspended with immediate effect.



FULL STORYhttps://t.co/OkGmh05lxGpic.twitter.com/Sj2XIiIqKs