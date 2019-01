विराट कोहली ने केएल राहुल और हार्दिक पंड्या पर दिया बयान, महिलाओं पर की थी विवादित टिप्पणी

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) ने लोकप्रिय टीवी शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में ऐसे जवाब दिए जिससे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैन्स का दिल टूट गया. एक तरफ जहां उन्होंने सचिन से बेहतर विराट कोहली (Virat Kohli) को बताया तो वहीं महिलाओं पर विवादित टिप्पणियां कीं. बीसीसीआई (BCCI) की प्रशासकों की समिति सीओए (COA) के प्रमुख विनोद राय ने हार्दिक पंड्या और लोकेश राहुल पर दो वनडे मैच का प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. मामला बीसीसीआई के लीगल सेल को भेज दिया गया है. टीम इंडिया मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं. कप्तान विराट कोहली की तरफ से भी इस पर बयान सामने आ गया है.

सीओए अध्यक्ष विनोद राय ने की हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश, तो क्या..?

Virat Kohli on KL Rahul & Hardik Pandya, in Australia: We as the Indian cricket team and responsible cricketers don't align with those views, those were individual opinions. We are still waiting for a decision to be made. pic.twitter.com/ECSnmyOegC

Virat Kohli on KL Rahul & Hardik Pandya: From the Indian cricket team's point of view, this changes nothing in our beliefs in the change room, it does nothing to the spirit we have have been able to create. Combinations will have to be thought of once the decision comes out. pic.twitter.com/TDL3FNA4Ta