हैदराबाद पहुंचने पर सिराज हवाई अड्डे से सीधे पिता की कब्र पर श्रृद्धांजलि देने पहुंचे

टीम रहाणे (Ajinkya Rahane) ने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया पर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जीतों में से एक हासिल की, तो सभी खिलाड़ियों का इसमें योगदान रहा. लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से हैरान कर दिया. और इनमें से एक रहे मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj). सिराज (Mohammed Siraj) दौरे में दुखों का बड़ा पहाड़ झेलते हुए और दमाम दर्द को दिलों में छुपाए कंगारू बल्लेबाजों को छलनी करते रहे. और जब आखिर में सीरीज में 2-1 से परिणाम सामने आया, तो सभी ने देखा कि अगर सिराज का योगदान नहीं होता, तो यह जीत रूपी तस्वीर भी पूरी नहीं ही होती. आप जानते ही हैं कि दौरे की शुरुआत में सिराज (Mohammed Siraj payes tribute to father) के पिता का निधन हो गया था, लेकिन सिराज (Mohammed Siraj) ने संकट के सबसे बड़े दौर में वापस भारत लौटने की बजाय ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने का फैसला किया. और इस त्याग का सिराज को ऐसा परिणाम मिला है, जो उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा. पिता को श्रृद्धांजलि देने के बाद मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) अपने घर पहुंचे, जहां अपनी भतीजी को गोदी में खिलाते दिखाई पड़े. और घर की बॉलकनी से ही सिराज ने फैंस का अभिवादन किया पत्रकारों को तस्वीरें दीं.

Sweet homecoming: spending time with niece at home, strolling in balcony #IndiaHero#MohdSiraj, who returned to #Hyderabad & to family after five months: a lot happened in between, he lost his dear father who was his biggest support always & became India's pride @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/gVM3gvKwAf