ICC RANKING: विवादों के बीच विराट कोहली हुए और मजबूत, केन विलियमसन पर ली 'बड़ी बढ़त'

पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट में हार के बाद पैदा हुए तमाम विवादों के बीच भारतीय कप्तान विराट कोहली (KOHLI CONSOLIDATES IN RANKING ) का पिच पर जलवा न केवल बरकरार है, बल्कि यह और मजबूत हुआ है. आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग (MRF Tyres ICC Player Rankings) जारी कर दी है. और इसमें विराट कोहली ने अपनी नंबर-1 पायदान को बरकरार रहखा है. रैंकिंग में नंबर दो के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं. विलियमसन ने भी प्वाइंट्स बटोरे हैं, लेकिन विराट ने अपने प्रदर्शन से विलियमसन के खिलाफ अच्छी-खासी बढ़त बना ली है.

