Flashback 2018: इन पांच बड़े विवादों ने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया

साल 2018 (Flashback2018 ) धीरे-धीरे अपने समापन की ओर चल पड़ा है. साल 2018 में क्रिकेट की दुनिया में अलग-अलग तरह की घटनाएं हुईं. कुछ ने क्रिकेटप्रेमियों को रोमांचित कर दिया, तो कुछ घटनाओं ने ऐसा विवाद का रूप लिया, जो खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, खेल के लिए भी शर्म का विषय बन गईं. कुछ बड़े विवाद भारतीय क्रिकेट के साथ भी हुए, जो अभी भी फिजाओं में तैर रहे हैं! इन विवादों ने भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को रोष से भर दिया. और उनका दिल इनसे बहुत ही ज्यादा दुखा, जिसे सोशल मीडिया पर साफ महसूस किया गया. बहरहाल, हम आपके लिए Flashback2018 के तहत ऐसे हीं शीर्ष पांच विवाद लेकर आए हैं. बारी-बारी से जान लीजिए कि साल 2018 की बड़ी कंट्रोवर्सियां कौन सी रहीं.

I'm deeply saddened & hurt by the aspersions cast on me. My commitment to the game & 20yrs of playing for my country.The hard work, sweat, in vain.

Today, my patriotism doubted, my skill set questioned & all the mud slinging- it's the darkest day of my life. May god give strength — Mithali Raj (@M_Raj03) November 29, 2018

1. मिताली-रमेश पोवार विवाद

अगर मिताली राज और महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पोवार के बीच हुई वर्ड-वॉर को इस साल का भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा विवाद करार दिया जाए, तो गलत नहीं ही होगा. विंडीज में विश्व कप में मिताली राज दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच थीं. इसके बावजूद जब सेमीफाइनल में उन्हें बाहर बैठाया गया, तो विवाद की लपटें इतनी ऊंची चली गईं कि इस पर अभी भी पूरी तरह पानी नहीं पड़ा है. मिताली की पीड़ा को पूरे देश ने समझा, को रमेश पोवार, कप्तान हरमनप्रीत की जमकर किरकिरी हुई. यह विवाद इतना बड़ा हो चला है कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और खबरें बाहर आ सकती हैं.

Mohammed Shami Comes Up With Brilliant Reply After Hasin Jahan's Second Marriage Allegations The feud between Indian pacer Mohammed Shami and his estranged wife Hasin Jahan just keeps on getting dragged since past couple of months. In the latest turn o... https://t.co/GasnADbYl6pic.twitter.com/FsZzPDiyhP — HAFEEZ PARDESI (@VOICE_2U) June 10, 2018

2. मोहम्मद शमी पर पत्नी के आरोप

क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा लगाए आरोपों से ऐसा विवाद हुआ कि यह कई दिन तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा. शमी के खिलाफ हसीन जहां ने कोलकाता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी तो बीसीसीआई ने शुरुआत में शमी को अनुबंध न देते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी. धीरे-धीरे विवाद यह मीडिया से दूर चला गया, लेकिन गाहे-बेगाहे यह फिर से बाहर आता दिखाई पड़ता है. कुल मिलाकर यह विवाद साल 2018 में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा और इसने खूब सुर्खियां बटोरीं.

3. विराट कोहली का फैन को जवाब...और मच गया बवाल

प्रशंसकों के साथ वीडिया चैट में एक फैन ने विराट को ओवर रेटिड बैट्समैन करार दिया. प्रशंसक के इस जवाब कि वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को देखना पसंद करता है, पर विराट ने जवाब दिया कि उन्हें भारत में नहीं रहना रहना चाहिए. विराट का यह कहना भर था कि ट्रोलर्स विराट पर टूट पड़े. और इसने बड़े विवाद का रूप ले लिया. इस कंट्रोवर्सी ने अभी तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा है. कुछ दिन पहले ही कोहली के इस बयान पर बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए अहंकारी करार दिया.

India Prime Minister:Virat Kohli Tells Fan To Leave India Because He Likes Foreign Batsmen | Virat Kohli Trolled https://t.co/V8j7AWFtdspic.twitter.com/VKJOXzXk7a — PMMODI (@PMMODI08340846) November 16, 2018

4. रवि शास्त्री के बयान से आहत हुए भारतीय

सितंबर से अक्टूबर तक इंग्लैंड की जमीं पर खेली गई सीरीज में मेजबानों ने विराट कोहली एंड कंपनी को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-1 से क्या धोया, करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी हिल कर रह गए. अगर इस पर कोई कसर बाकी थी तो वह रवि शास्त्री के इस बयान ने पूरी कर दी 'यह भारतीय पिछले बीस साल में विदेशी जमीं पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम है', शास्त्री का यह बोलना भर था कि भूचाल हो गया. मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि शास्त्री को बीसीसीआई को सफाई देनी पड़ी.

Feeling very bad after seeing Steven Smith crying. 1 year ban due to ball tampering is very very harsh and that shit at Jo'burg airport looked totally unnecessary. #BallTampering#CricketAustralia#StevenSmith#SAvsAUSpic.twitter.com/v82VoLMbw9 — MaNoJ nEog Ⓜ (@imMneog) March 29, 2018

5. बॉल टेंपरिंग से अभी तक हिला है ऑस्ट्रेलिया !

मार्च का महीना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बड़ा विवाद लेकर आया कि पूरा क्रिकेट जगत हिल कर रह गया. ऑस्ट्रेलिाई ओपनर कैमरून बेनक्रॉफ्ट को कैमरे पर पीले रंग का पदार्थ लगाते हुए पाया गया. परतें खुलीं, तो इसमें डेविड वॉर्नर और कप्तान स्टीव स्मिथ का भी नाम आ गया. नियमों के तहत इन खिलाड़ियों पर अलग-अलग अवधि का प्रतिबंध लगा दिया. डेविड वॉर्नर को कभी भी ऑस्ट्रेलिया का कप्तान न बनाने का ऐलान किया गया, जो मुख्य साजिशकर्ता थे. इस विवाद का असर अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर है. और टीम इससे कब उबरेगी, यह भी भविष्य की गर्त में ही छिपा है.

वास्तव में साल 2018 में हुए इन विवादों ने क्रिकेट जगत खासकर भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया. इन विवादों ने क्रिकेट पर दूरगामी असर छोड़ा है. लेकिन खेल की दुनिया ही ऐसी है. उपलब्धियां भी आती हैं, तो इस तरह के विवाद भी आते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो कलंक बन जाते हैं. और साल 2018 में भी कुछ ऐसे ही विवाद आए.