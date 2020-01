Ind vs Aus 2nd ODI: टीम कोहली के सामने राजकोट वनडे में है 'विराट चैलेंज'

पहले वनडे में बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरने का फैसला गलत साबित होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को राजकोट में खेले जाने वाले दूसरे डे-नाइट एक दिवसीय (Ind vs Aus 2nd ODI) क्रिकेट मैच में अपने नियमित क्रम तीसरे नंबर पर ही उतरेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई में पहला मैच 10 विकेट से जीतकर सीरीज में 1- 0 की बढ़त बना ली है. डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच ने उस मैच में शतक जमाये थे. फार्म में चल रहे तीनों सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल को टीम में जगह देने के लिये कोहली बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरे लेकिन नाकाम रहे. बहरहाल, पहले मैच में मिली हार के बाद टीम कोहली के सामने विराट चैलेंज राजकोट वनडे जीतकर सीरीज में बराबरी पर आने का है. और यहां एक और हार के साथ ही सीरीज पर कंगारुओं को कब्जा हो जाएगा.

