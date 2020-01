शोएब मलिक और 39 साल के मोहम्मद हफीज ने की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी, और शुरू हो गई यह बहस

पाकिस्तान ने इस महीने बांग्लादेश के साथ होने वाली तीन मैचों की टी-20 घरेलू सीरीज के लिए अनुभवी मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को अपनी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. हफीज और मलिक के अलावा गैर अनुभवी एहसान अली, अमद बट्ट और हैरिस राउफ को भी यहां 24, 25, और 27 जनवरी को बांग्लादेश के साथ होने वाले तीन टी-20 मैचों के लिए टीम में चुना गया है. पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर और कोच मिस्बाह उल हक ने भले ही इन खिलाड़ियों को जगह दे दी हो, लेकिन चर्चा जोर-शोर से हो रहरी है.

Pakistan Cricket Team's final 15-Players Squad for World Cup 2019 will announce today. Fast bowler Wahab Riaz is likely to get chance in the team.#Pakistan#Cricket#Team@TheRealPCB#FinalSquad#WorldCup2019#Annouce#FastBowler@WahabViki#Chance#CWC19@cricketworldcuppic.twitter.com/Jz7HSndpjt