Ind vs Aus 3rd ODI: डेथ ओवरों में मोहम्मद शमी से बेहतर है केवल एक ही गेंदबाज, सबूत आपके सामने

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे डे-नाइट मुकाबले (Ind vs Aus 3rd ODI) में शुरुआती हाफ में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने दिखाया कि बतौर गेंदबाज आज की तारीख में उनका स्तर क्या है. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने खासकर डेथ (आखिरी 10 ओवरों) में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कंगारुओं को उम्मीद से काफी पहले ही रोक दिया. शमी ने 10 ओवरों के कोटे में 63 रन देकर चार विकेट चटकाए. वहीं, मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने इस प्रदर्शन से साबित कर दिखाया कि जब बात डेथ ओवरों की आती है, तो वह दुनिया के अग्रणी बॉलरों में से एक हैं.

Innings Break!



A 4-wkt haul for @MdShami11 as #TeamIndia restrict Australia to a total of 286/9 after 50 overs.#INDvAUSpic.twitter.com/EMXf3pp2UP