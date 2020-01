आखिरकार अब बीसीसीआई ने निकाली सेलेक्टरों के लिए वैकेंसी, ऐसी योग्यता वाले कर सकते हैं आवेदन

पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि आखिरकार बीसीसीआई (BCCI) अपनी नई राष्ट्रीय चयन समिति का चुनाव कब करेगा. वैसे इसको लेकर थोड़ी असमंजस की भी स्थिति थी. असमंजस इस बात को था कि एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली वर्तमान चयन समिति का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित पालन किया जाएगा, या इसे पहले ही रोक दिया जाएगा. बहरहाल, अब बीसीसीआई ने इस मसले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. और बॉस सौरव गांगुली के मन के अनुसार अब बोर्ड ने नए चयन समिति के सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

