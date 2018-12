IND vs AUS 3rd Test:..और मयंक अग्रवाल सिर्फ तीसरे 'ऐसे' भारतीय ओपनर बनने से चूक गए

मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 106 रन पर घोषित कर दी, लेकिन इन 106 रनों में मयंक अग्रवाल ने दिखाया कि वह किस स्तर के बल्लेबाज हैं. कहीं से भी नहीं लगा कि यह मयंक अग्रवाल का पहला टेस्ट मैच है. वास्तव में जिस अंदाज में उन्होंने चौथे दिन के सुबह के सेशन के तीसरे ही ओवर में नॉथन को जो दो छक्के जड़े, उसने साबित किया मयंक अग्रवाल जरूरत के मौके पर तेज रन बनाना भी बखूबी जानते हैं.

Australian commentator Kerry O'Keeffe has landed himself in controversy by stating that Mayank Agarwal's First-Class 304* runs came against ‘some canteen people & waiters'. While Mayank scored 76 on his debut in the Boxing Day match gainst Australia.#cricket#boxingdaypic.twitter.com/oK3p5C6Ciw