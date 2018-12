IND vs AUS 3rd Test: मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा के 'इन रिकॉर्डों' पर भी नजर डाल लें

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के तीसरे दिन (मैच रिपोर्ट) जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की आंधी में कंगारू उड़ गए! कई रिकॉर्ड बनाते हुए जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया पर हार का संकट गहरा दिया. बहरहाल, जसप्रीत बुमराह की आंधी के बीच रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी (Mohammaed Shami) ने मैच के तीसरे दिन अपना जलवा बिखेरा. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने ऑस्ट्रेलियाई पारी में दो अहम विकेट चटकाए. हालांकि मोहम्मद शमी के हिस्से में एक ही विकेट आया, लेकिन इसी विकेट के साथ ही उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया जो उनसे पहले तक चार ही भारतीय तेज गेंदबाज कर सके हैं. जडेजा ने भी एक अच्छी-खासी उपलब्धि हासिल की. चलिए दोनों ही खिलाड़ियों के रिकॉर्डों पर नजर दौड़ा लीजिए.

Stumps on Day 3 of the 3rd Test.



A total of 15 wickets have fallen today. After bowling Australia out for 151, #TeamIndia are 54/5 in the second innings, lead by 346 runs.



Updates - https://t.co/xZXZnUvzvk#AUSvINDpic.twitter.com/p74NK3LUKb