IND vs AUS 3rd Test: मयंक अग्रवाल की 'इस पारी' के बाद से सब कुछ बदल गया

आखिरकार मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के इंतजार का लंबा सूखा खत्म हो गया. कर्नाटक का यह सलामी बल्लेबाज रणजी ट्रॉफी में पिछले दो साल से लगातार रन बरसा रहा है, लेकिन हर बार चयनकर्ता कुछ न कुछ कहकर उनकी अनदेखी कर रहे थे. और जब जारी ऑस्ट्रेलिया दौरे में दोनों छोरों पर हवा निकल गई, तब जाकर टीम मैनेजमेंट ने मयंक अग्रवाल को मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में बॉक्सिंग-डे पर शुरू हो रहे तीसरे मुकाबले (AUS vs IND, 3rd Test) में टेस्ट कैप देने का फैसला किया.

India have made three changes to their XI for the #AUSvIND Boxing Day Test. Opener Mayank Agarwal will be making his debut!



DETAILS https://t.co/N8Zz4ekrYbpic.twitter.com/yqNCEgE5y3