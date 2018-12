IND vs AUS 3rd Test: क्या अजिंक्य रहाणे की इस अपील का असर मेलबर्न में दिखेगा

ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और तीसरा टेस्ट मैच (Match AUS vs IND, 3rd Test) बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से शुरू हो रहा है. निश्चित ही टीम इंडिया के साथ मैच शुरू होने से पहले ही कई समस्याए हैं, लेकिन बावजूद इसके हौसलों में कोई कमी नहीं है. अजिंक्य रहाणे (Aj) की सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कम से कम ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है. मैच से पहले उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम के बल्लेबाजों से अपील करते हुए कहा है कि सीरीज में वापसी करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी

