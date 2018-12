IND vs AUS 3rd Test: पिछले 86 साल में जो किरमानी और धोनी नहीं कर सके, वह ऋषभ पंत ने कर डाला

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) मैच के तीसरे दिन (मैच रिपोर्ट) युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने वह कारनामा कर दिखाया, जो भारत के करीब 86 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में उनसे पहले कोई दूसरा विकेटकीपर नहीं ही कर सका! वास्तव में अपने समय के दिग्गज सैय्यद किरमानी, किरन मोरे और महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसा कर पाने में नाकाम रहे. लेकिन ऋषभ पंत ने यह बड़ा कारनामा अपने करियर की शुरुआती स्टेज और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही बना डाला. और वास्तव में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी भारतीय विकेटकीपर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा.

