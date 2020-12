IND vs AUS A: रहाणे की कप्तानी का दिखा जलवा, प्लानिंग करके बल्लेबाज को ऐसे करवाया आउट..देखें Video

Aus vs Ind: ऋषभ पंत ने अभ्यास मैच में तूफानी शतक ठोककर पहले टेस्ट में खेलने की दावेदारी पेश की

India have their first wicket with Harris caught down the leg side. Watch #AUSAvIND live: https://t.co/7h4rdQDzHV pic.twitter.com/mVn7Qimw3o

प्लानिंग के तहत किया मार्कस हैरिस को आउट

मोहम्मद शमी और कप्तान रहाणे ने प्लानिंग के तहत मार्कस हैरिस को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया. गेंदबाज और कप्तान ने हैरिस के लिए लेग स्लिप में पृथ्वी शॉ को रखा तैनात किया गया. ऐसे में पांचवें ओवर की पहली गेंद शमी ने हैरिस के लिए लेग और मिडिल स्टंप पर रखी, जिसे बल्लेबाज ने ग्लांस करने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में रही और लेग स्लिप पर पहले से तैनात पृथ्वी शॉ ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की और हैरिस 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. सोशल मीडिया पर भी रहाणे और शमी की प्लानिंग को लेकर लोग बात कर रहे हैं.

Harris falls to Shami on 5. India set the trap with Shaw at leg slip and Shami executed the plan perfectly. Burns is still out there looking rather tentative. Interesting few overs coming. #AUSAvIND