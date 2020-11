Ind vs Aus: केएल राहुल ने पहली कॉन्फ्रेंस में बंया किया ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा चैलेंज, कई पहलुओं पर बोले

टीम इंडिया बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी सीरीज खेलने जा रही है. यह सही है कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन अंतराष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज एक नयी चुनौती लेकर आती है. और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की जमीं पर, कोविड-19 और बायो-बबल ने हालात को कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है. अब जबकि पहला वनडे महज एक दिन बाद है, तो टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने दौरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों के जवाब दिए. एनडीटीवी द्वारा दौरे के एकदम नए माहौल आ रही चुनौतियों को लेकर पूछे गए सवाल पर केएल राहुल ने कहा कि जहां तक चैलेंज के बारे में बात है, तो मेरे लिए यहां सबसे बड़ा चलैंज ज्यादातर कमरे में अकेले रहना रहा है. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो यहां सर्वश्रेष्ठ बात प्रैक्टिस के लिए जाना, साथी खिलाड़ियों और उनके साथ हंसी-मजाक करना सर्वश्रेष्ठ बात रही है, लेकिन यहां बड़ा चैलेंज कमरे में अकेले रहना ही है.

KL Rahul (in Press) said "I am looking forward to the new responsibility as the vice-captain of Indian team, its something every player looks forward to do it and it's a proud moment - with a passionate leader like Kohli, it will make my job easier". pic.twitter.com/c4behkLFEk