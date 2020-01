India vs Australia: ऑस्‍ट्रेल‍िया के पूर्व कप्‍तान और द‍िग्‍गज बल्‍लेबाज र‍िकी पोंट‍िंग (Ricky Ponting) ने भारत के ख‍िलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज (India vs Australia ODI Series) को लेकर अपना अनुमान जताया है. सीरीज का पहला मैच 14 जनवरी को मुंबई में खेला जाना है. सीरीज के अन्‍य दो वनडे मैच 17 और 19 जनवरी को खेले जाने हैं. पोट‍िंग के अनुसार, ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम (Australia Team) इस समय आत्‍मव‍िश्‍वास से भरी हुई है. वर्ल्‍डकप के शानदार प्रदर्शन और टीम के हाल‍िया ने टीम के इस आत्‍मव‍िश्‍वास को बढ़ाने का काम क‍िया है और ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम 2-1 के अंतर से यह सीरीज अपने नाम कर सकती है.

IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम में रोह‍ित और शमी की हुई वापसी

Australia will be full of confidence after an excellent World Cup and a great summer of Test cricket but India will be keen to redeem themselves from the last ODI series loss against Australia. Prediction: 2-1 Australia https://t.co/r5fIiLNs6Y — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020

पोंट‍िंग ने सोशल मीड‍िया पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान यह व‍िचार जताए. सोशल मीड‍िया पर फैंस से रूबरू हुए पोंट‍िंग ने इस दौरान कुछ अन्‍य सवालों के भी जवाब द‍िए. पोंट‍िंग से जब उनकी यादगार पारी के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने वर्ष 2005 की एशेज सीरीज में इंग्‍लैंड के ख‍िलाफ 156 रन की पारी का ज‍िक्र क‍िया. उन्‍होंने यह पारी मैनेचस्‍टर में खेली थी और उनकी पारी के बदौलत ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम इस टेस्‍ट को ड्रॉ करने में सफल रही थी.

The 156 in the second innings at Manchester, 2005 Ashes. Thankfully we held on for a draw https://t.co/vYoPtthMTz — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020

टेस्‍ट क्र‍िकेट में जोरदार प्रदर्शन करने वाले मार्नस लाबुशेन वनडे क्र‍िकेट में कैसा प्रदर्शन करेंगे, इस सवाल के जवाब में पोंट‍िंग ने कहा, 'मेरे व‍िचार से वे म‍िड‍िल ऑर्डर में ऑस्‍ट्रेल‍िया के ल‍िए बड़ी भूम‍िका न‍िभा सकते हैं. वे स्‍प‍िन गेंदबाजी को बेहद अच्‍छी तरह से खेलते हैं. यह नहीं, रन‍िंग व‍िटवीन द व‍िकेट के मामले में भी वे शानदार हैं.अपनी लेग स्‍प‍िन गेंदबाजी से भी लाबुशेन उपयोगी साब‍ित होते हैं.'

ऑस्‍ट्रेल‍िया और ऑस्‍ट्रेल‍िया के बाहर पसंदीदा मैदान के बारे में भी पोंट‍िंग से राय पूछी गई. पूर्व ऑस्‍ट्रेल‍ियाई कप्‍तान ने इस सवाल के जवाब में ऑस्‍ट्रेल‍िया के मेलबर्न क्र‍िकेट ग्राउंड का नाम ल‍िया. बाहर के मैदानों में उन्‍होंने दक्ष‍िण अफ्रीका के केपटाउन ग्राउंड को बेहतरीन बताया. बैट‍िंग के ल‍िहाज से पसंदीदा मैदान के बारे में पूछने पर पोंट‍िंग ने एड‍िलेड ओवल मैदान का नाम ल‍िया. आपका सर्वश्रेष्‍ठ बैट‍िंग पार्टनर कौन रहा और क्‍यों? इस सवाल के जवाब में पोंट‍िंग ने अपने सहयोगी रहे जस्‍ट‍िन लैंगर (Justin Langer) का नाम ल‍िया.

Justin Langer was my favourite batting partner and to this day would love to bat with him one more time https://t.co/ZbuVXHtTEV — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020

I rate @ImRo45 exceptionally highly as a batsman and leader. His captaincy record in the IPL speaks for itself https://t.co/l8MWjjxIb1 — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020

I think what Pat Cummins has done over the last 12 months has him clearly the best fast bowler in the world https://t.co/mtdsYB8tdH — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020

आईपीएल के दौरान आपने मुंबई इंड‍ियंस के कप्‍तान रोह‍ित शर्मा के साथ काफी समय गुजारा है, रोह‍ित को कप्‍तान के रूप में कैसा आंकते हैं? इसके जवाब में पोंट‍िंग ने कहा, 'मैं रोह‍ित को बल्‍लेबाज और कप्‍तान के तौर पर काफी ऊपर रखता हूं. आईपीएल में कप्‍तान के तौर पर रोह‍ित का र‍िकॉर्ड ही उनकी क्षमता को दर्शाता है. ' इंग्‍लैंड के क‍िस गेंदबाज का सामना करना काफी कठ‍िन रहा, इस सवाल पर पोंट‍िंग ने Andrew Flintoff का नाम ल‍िया. पोंट‍िंग ने व‍िश्‍व क्र‍िकेट का इस समय का सर्वश्रेष्‍ठ तेज बॉलर अपने देश के पैट कम‍िंस (Pat Cummins) को बताया. उन्‍होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, 'कम‍िंस ने प‍िछले 12 माह में जो कुछ क‍िया है, वह उन्‍हें साफ तौर पर दुन‍िया का सर्वश्रेष्‍ठ बताने के ल‍िए काफी है.'

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड