Ind vs Aus: टीम इंडिया ने 'बड़बोले' रिकी पोंटिंग और इयान चैपल को इस मामले में गलत साबित किया...

विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) उसी के देश में टेस्‍ट सीरीज (Test Series) जीतकर इतिहास रचा है. भारतीय टीम ने चार टेस्‍ट मैचों की सीरीज 2-1 के अंतर से अपने नाम की और ऑस्‍ट्रेलिया को उसी के देश में टेस्‍ट सीरीज हराने वाली पहली एशियाई टीम बनने का गौरव हासिल किया. टीम ने अपने इस प्रदर्शन से ऑस्‍ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और इयान चैपल (Ian Chappell) जैसे दिग्‍गजों की बोलती बंद कर दी. भारत के मुकाबले ऑस्‍ट्रेलिया टीम को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने टेस्‍ट सीरीज में ऑस्‍ट्रेलिया टीम की जीत की भविष्‍यवाणी कर दी थी. बड़बोले रिकी पोंटिग ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया था कि ऑस्‍ट्रेलिया के उस्‍मान ख्‍वाजा सीरीज में भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली से ज्‍यादा रन बनाएंगे. ये दोनों ही पूर्व खिलाड़ी अपने अनुमान में पूरी तरह गलत साबित हुए.

Before the start of this series #AusvInd#AusvsInd

Ricky Ponting had predicted..

“Usman Khawaja will just pip Kohli”

- But Kohli made 282 runs to Usman Khawaja's 198 runs

"Australia will win series 2-1"

- But India won 2-1