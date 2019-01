IND vs AUS: 'कुछ ऐसे' विजय शंकर ने खुद को राहुल द्रविड़ के भरोसे पर साबित किया

हरफनमौला विजय शंकर (Vijay Shankar) को श्रीलंका में खेले गए निदाहस ट्रॉफी टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में उस समय भारतीय प्रशंसकों की आलोचना झेलनी पड़ी थी जब वह मुस्ताफिजुर रहमान की गेंदों को समझने में विफल रहे थे लेकिन मैच फिनिश के तौर पर उनकी उपयोगिता पर राहुल द्रविड़ के विश्वास जताने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और भारतीय टीम में उन्हें दूसरा मौका मिला. तमिलनाडु का 27 साल के इस हरफनमौला को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला है. विजय शकंर को यह मौका हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने के बाद मिला. उनके अलावा इस साल रणजी ट्रॉफी में बरसने वाले पंजाब के शुबमन गिल को भी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में जगह मिली है.

