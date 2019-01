Ind vs Aus: विराट कोहली, ईशांत शर्मा और हार्दिक पंड्या ने भारत आर्मी के साथ किया डांस, देखें VIDEO

विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India) ने नए साल पर देश को बड़ी खुशी मनाने का मौका दिया है. भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया (Australia Team) को उसके मैदान पर टेस्‍ट सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रचा है. टीम इंडिया ने ऑस्‍ट्रेलिया को उसके मैदान पर पहली बार टेस्‍ट सीरीज में पटखनी दी है. गौरतलब है कि भारत के अलावा एशिया की कोई भी टीम ऑस्‍ट्रेलिया को उसके मैदान में हराने के कारनामे को अंजाम नहीं दे पाई है. इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे देश के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी भी जश्‍न के मूड में हैं. भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली और कुछ अन्‍य खिलाड़ि‍यों ने सिडनी में भारत आर्मी के साथ जीत का जश्‍न डांस करके मनाया. गौरतलब है कि भारत आर्मी, भारतीय टीम के प्रशंसकों का एक समूह है जो विदेश में होने वाले मैचों के दौरान टीम का उत्‍साहवर्धन करता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से पोस्‍ट किए गए वीडियो में भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली को सिडनी टेस्‍ट के बाद 'मेरे देश की धरती' गीत पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में हरफनमौला हार्दिक पंड्या भी पूरी मस्‍ती के साथ डांस कर रहे हैं.

Ind Vs Aus: इतिहास रचकर इमोशनल हुए कोहली, ऐसे किया ट्रॉफी को Kiss, देखें जश्न का VIDEO

