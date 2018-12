टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने मेलबर्न टेस्‍ट की शानदार जीत के बाद ऑस्‍ट्र‍ेलिया के कैरी ओकीफी और मॉर्क वॉ जैसे कमेंटेटरों को उनकी कथित अपमानजनक टिप्‍पणियों को लेकर करारा जवाब दिया है. विराट ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) जैसे खतरनाक गेंदबाज के उभरने का श्रेय भारत के ‘शानदार घरेलू क्रिकेट ढांचे' को दिया है जो आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों कैरी ओकीफी (Kerry O'Keefe) और मार्क वॉ (Mark Waugh) को माकूल जवाब है जिन्होंने कमेंटरी करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की थी. कैरी ओकीफी ने मेलबर्न टेस्‍ट में डेब्‍यू करने वाले मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के प्रथम श्रेणी में रेलवे के खिलाफ तिहरे शतक पर टिप्पणी करके की थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 टेस्ट में 53 विकेट चटकाने वाले ओकीफी ने फाक्स स्पोर्ट्स पर कमेंटरी करते हुए कहा था, ‘संभवत: उसने रेलवे के कैंटीन स्टाफ के खिलाफ शतक जड़ा.' ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व बल्‍लेबाज मार्क वॉ ने भी बताया था कि किस तरह भारत में घरेलू क्रिकेट में 50 रन का औसत ऑस्ट्रेलिया में 40 के औसत के बराबर है.

