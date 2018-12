Ind vs Aus 3rd Test: तेज गेंदबाजी तिकड़ी जसप्रीत बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड....

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के लिए मेलबर्न टेस्‍ट मैच (Melbourne Test) बेहद खास साबित हुआ.बुमराह ने दूसरी पारी में 53 रन पर तीन विकेट लिए. मैच में उन्‍होंने कुल मिलाकर 86 रन देकर नौ विकेट चटकाए. पदार्पण टेस्ट सत्र में बुमराह के नाम पर अब 48 विकेट दर्ज हैं जो किसी तेज गेंदबाज का अपने पहले टेस्ट सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. बुमराह का मोहम्मद शमी (71 रन पर दो विकेट) और ईशांत शर्मा (40 रन पर दो विकेट) ने अच्छा साथ निभाया. बुमराह, ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) और मोहम्‍मद शमी (Mohammed Shami) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने पिछले एक साल में विदेशों में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. इन तीनों ने मिलकर एक कैलेंडर वर्ष में विदेशी सरजमीं पर 134 विकेट (बुमराह 48, इशांत 40 और शमी 46) चटकाए. (मैच की रिपोर्ट यहां पढ़ें)

The pace triplet at The G. This was such a historic Test. Proud feeling to be a part of this group. Record breaking 130+ wickets in 2018 #TeamIndia@circleofcricket@ESPNcricinfopic.twitter.com/wYreTY3XtT