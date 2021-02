Ind vs Eng 1st Test: ऋषभ पंत फिर से पूरा नहीं कर सके फैंस का यह बड़ा पुराना सपना, लेकिन...

IND vs ENG 1st Test: जो रूट यह कारनामा करने वाले डॉन ब्रेडमैन के बाद इतिहास के सिर्फ दूसरे खिलाडी बने

दरअसल सभी बेसब्री के साथ पंत के बल्ले से भारत की धरती पर उनके पहले शतक का इंतजार कर रहे हैं. अभी तक उनके बल्ले से एक भी शतक भारत में नहीं बना है और चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन पंत ने अपने आतिशी तेवरों से एक बार फिर से इस सपने को परवान चढ़ा दिया, लेकिन एक बार फिर से यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया. वैसे पंत जैसी फॉर्म में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वह इसी सीरीज में यह सपना सच कर दें, लेकिन फिलहाल तो चाहने वालों के हिस्से मायूसी ही आयी है.

पंत के भारत में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92, 92 और 91 में हैं. और अब पंत को सोचना होगा कि अगर ये तीन पारियां शतक में तब्दील हो गयी होतीं, तो उनकी रिकॉर्डबुक और बेहतर दिखायी पड़ती. बहरहाल, इसके बावजूद प्रशंसकों की ओर से सोशल मीडिया पर ऋषभ को तारीफ मिल रही है और यही तारीफ पंत को आगे भारत में फैंस का यह सपना सच करने का विवेक और मनोबल प्रदान करेगी.

RISHABH PANT brings up his 50 in 40 balls! Playing aggressive but clever clean cricket. What a sight. A fearless fifty! Smiling the whole way through too. That smile. That damn smile. #INDvENGpic.twitter.com/8v91NSTE4I