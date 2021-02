IND vs ENG 1st Test Day 3: तीसरे दिन का खेल शुरू, क्रीज पर डॉम बेस और जैक लीच की जोड़ी

IND vs ENG 1st Test Day 3: पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. इस समय क्रीज पर डॉम बेस और जैक लीच मौजूद हैं. क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को 600 के अंदर रोक पाएगी. स्कोरकार्ड इंग्लैंड कप्तान जो रूट (Joe Root) के सौवें टेस्ट में दोहरे शतक की मदद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन अपना शिकंजा और मजबूती से कसते हुए शनिवार को आठ विकेट पर 555 रन बना लिये. रूट ने नौ घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए 377 गेंदों का सामना किया. वह अपने सौवें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए. उनकी यह पारी आने वाले पीढी के क्रिकेटरों के लिये नजीर बनेगी कि भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजी को कैसे खेला जाता है. पहले दिन रूट जहां आक्रामक भूमिका में थे और डोम सिब्ले दूसरा मोर्चा संभाल रहे थे , वहीं दूसरे दिन बेन स्टोक्स आक्रमण पर थे और रूट ने उनकी सहायता की स्टोक्स ने 118 गेंद में 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 82 रन बनाये. उन्होंने रूट के साथ 124 रन की साझेदारी की.

