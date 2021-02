IND vs ENG: चेतेश्वर पुजारा हुए अजीबोगरीब तरह से आउट, देखकर पकड़ लेंगे अपना सिर, देखें Video

IND Vs ENG: भारत के टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 73 रन बनाकर आउट हुए. पुजारा का टेस्ट में यह 29वां अर्धशतक है. पुजारा ने पंत के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी थी. पुजारा 73 रन बनाने के बाद दुर्भाग्य का शिकार हुए. पुजारा जिस तरह से कैच आउट हुए उसे देखकर यही कहा जाएगा कि उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया. दरअसल पुजारा स्पिनर डॉम बेस की गेंद पर पूल शॉट मारा जो फॉर्वर्ड लेग पर खड़े फील्डर ओली पोप के पीठपर लगकर गेंद रॉरी बर्न्स की ओर गई और कैच कर लिए गए. आउट होने के बाद पुजारा भी काफी निराश नजर आए. चेतेश्वर पुजारा ने बल्ला पटककर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

Looked that see How Cheteshwar Pujara was out. Perfect shot for a four but results is Pujara's wicket. pic.twitter.com/Rp46hB9eBA — CricketMAN2 (@man4_cricket) February 7, 2021

बता दें कि यह 9वीं बार है जब पुजारा 70s का शिकार बने हैं. लक्ष्मण भी अपने करियर में 9 दफा 70s में आउट हुए हैं. सचिन तेंदुलकर इस मामले में पहले नंबर पर हैं. तेंदुलकर 13 दफा 70s में आउट हुए हैं. राहुल द्रविड़ के साथ ऐसा 8 बार हुआ है.

Pujara was very unlucky. He got out like this after playing so well.



Yes, we all want #JusticeForPujara . #INDvENGpic.twitter.com/3UyjOfdrMm — Ritesh Mahato (@Ritesh_7l) February 7, 2021

भारत की टीम पहली पारी में लड़खड़ा गई है. भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 91 रन बनाए तो वहीं पुजारा 73 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कोहली 11 और रहाणे केवल 1 रन का ही योगदान दे पाए.

Strange dismissal for Cheteshwar Pujara, lucky for Dominic Bess to register his 3rd wicket. Wonderful knock from Pujara though, under pressure he made 73 and built an excellent partnership with Rishabh Pant. pic.twitter.com/KJCebw87GS — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 7, 2021

रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप रहे और केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके अलावा शुबमन गिल ने 29 रनों की पारी जरूर खेली लेकिन अपनी शुरूआत को बड़ा स्कोर में तब्दील करने में असफल रहे.

