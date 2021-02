BAN vs WI: काइल मेयर्स ने डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक बनाकर रच दिया इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

BAN vs WI 1st Test: चटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मैच वेस्टइंडीज (West Indies Cricket) ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया है. वेस्टइंडीज की जीत में काइल मेयर ने कमाल कर दिया. अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही काइल मेयर्स (Kyle Mayers) ने दोहरा शतक जमाने में सफल रहे. मेयर ने नाबाद 210 रनों की पारी खेली. बता दें कि मेयर्स का यह पहला टेस्ट मैच है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में मेयर डेब्यू टेस्ट मैच में चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा कर इतिहास रच दिया है. बता दें कि बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 395 रनों का टारगेट दिया था. टेस्ट मैच के पांचवें दिन वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के द्वारा हासिल किया गया यह 5वां सबसे बड़ा रन चेस है.

What an innings, a double century on Test debut. Kyle Mayers becomes the first player in history to score a double century on debut in the 4th innings of a Test match. A match winning knock, West Indies towards a historic win. pic.twitter.com/6luQUhrjlP