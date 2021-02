आर. अश्विन ने अपने 77वें टेस्‍ट में 400 टेस्‍ट विकेट पूरे किए हैं

India vs England, 3rd Test: इंग्‍लैंड के खिलाफ चार टेस्‍ट मैचों की मौजूदा टेस्‍ट सीरीज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के लिए अब तक 'सुनहरी' साबित हुई है. अश्विन की बलखाती हुई गेंदों ने जहां मेहमान इंग्‍लैंड टीम के बल्‍लेबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दी है, वहीं उनकी बल्‍लेबाजी ने भी जो रूट की आर्मी की परेशानी बढ़ाने का काम किया है. चेन्‍नई के दूसरे टेस्‍ट में भारत की विशाल जीत में 'मैन ऑफ द मैच' रहे अश्विन ने अहमदाबाद के डे-नाइट टेस्‍ट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. उन्‍होंने आज इंग्‍लैंड की दूसरी पारी के दौरान जोफ्रा आर्चर को आउट कर अपने 400 शिकार पूरे किए. अश्विन की पत्‍नी प्रीति (Prithi Ashwin) ने इस 'माइल स्‍टोन' विकेट पर रोचक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा-Archer for his 400th. My god, Win.