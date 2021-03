Ind vs Eng 4Th Test: ये रिकॉर्ड हैं चौथे टेस्ट में भारतीयों के निशाने पर

India vs England 4Th Test: मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो गया है. और अगर पहले दिन वीरवार के सुबह के सेशन में पिच के संकेतों को समझा जाए, तो इस मैच में भी रोमांचक क्रिकेट होने जा रही है. अभी तक सीरीज में भारतीय बॉलरों अक्षर पटेल (Axar Patel) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. निश्चित ही, टेस्ट समाप्त होते-होते ये दोनों गेंदबाज रिकॉर्डों का नया आयाम स्थापित करेंगे. वैसे चौथे टेस्ट (4Th Test) में रिकॉर्ड गेंदबाजों के ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के निशाने पर भी हैं. चलिए जान लीजिए कौन-कौन से रिकॉर्ड किस-किस के निशाने पर हैं.

