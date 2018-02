खास बातें मैच में रोहित शर्मा ने खेली थी 115 रन की पारी उनके साथ बैटिंग के दौरान रन आउट हुए थे विराट, रहाणे मैच में टीम इंडिया ने 73 रन से जीत दर्ज की थी

I wonder How Rohit Sharma Clears #Yo-Yo test for fitness.. 2 Run-outs.. — Ashish Akhade (@ARAashish) February 13, 2018

That was a clear single... no direct hit too.... rohit sharma shld have ran!!! Especially when its a striker call!! — rohit upadhyay (@rohitupadhyay88) February 13, 2018

How many run outs do you make rohit — Kavya guduluri cheeku (@Kavya47535046) February 13, 2018

So selfish man @ImRo45 it was easy single @ajinkyarahane88 was 3 quarterly there — yashtrikha (@yashtrikha) February 13, 2018

Aaj kitne ko out karayega ye Rohit?? — Pranav Sharma (@pranavwrites1) February 13, 2018

Run outs in ODIs...

Rohit Sharma Total 27 (self 12 + partner 15)

Virat Kohli Total 26 (self 12 + partner 14)#SAvInd — Mohandas Menon (@mohanstatsman) February 13, 2018

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को पोर्ट एलिजाबेथ में हुए पांचवें वनडे मैच में रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली, लेकिन दो बल्‍लेबाजों को रन आउट 'कराने' को लेकर वे सोशल मीडिया पर क्रिकेटप्रेमियों के गुस्‍से से नहीं बच सके. रोहित जब बल्‍लेबाजी कर रहे थे तो रनिंग विटवीन द विकेट में गफलत के कारण कप्‍तान विराट कोहली और फिर अजिंक्‍य रहाणे को अपना विकेट गंवाना पड़ा. वैसे रोहित ने मैच में 115 रन की पारी खेलते हुए भारतीय स्‍कोर को 250 रन के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया, लेकिन इन दोनों रन आउट को लेकर रोहित लोगों के निशाने पर रहे. गनीमत थी कि टीम इंडिया इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्‍जा जमाने में सफल रही, वरना रोहित शर्मा को क्रिकेट समीक्षकों की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती थी. ट्विटर पर इस मामले में लोगों ने अलग-अलग अंदाज में नाराजगी व्‍यक्‍त की.कुछ प्रशंसकों ने लिखा, 'रोहित...आप कितने लोगों को रनआउट कराओगे.' एक अन्‍य फैन ने अजिंक्‍य रहाणे के आउट होने का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, 'रोहित आप अपने पर ही ध्‍यान देते हैं. यह बेहद आसान सिंगल था. रहाणे काफी आगे तक आ गए थे.' वैसे, रन आउट के मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्‍छा नहीं है. वे अब तक वनडे में रन आउट की 27 घटनाओं में शामिल रहे हैं, इसमें से 12 बार वे खुद रन आउट हुए जबकि 15 बार उनके साथ बल्‍लेबाजी कर रहा खिलाड़ी.गौरतलब है कि पोर्ट एलिजाबेथ वनडे के पहले रोहित शर्मा अपने खराब फॉर्म में लेकर आलोचकों के निशाने पर थे. मंगलवार को हुए वनडे में शतक जमाकर उन्‍होंने जोरदार अंदाज में फॉर्म में वापसी की लेकिन इसके बावजूद 'रन आउट प्रकरण' के कारण सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना से नहीं बच पाए. रोहित ने इस मैच में अपना 17वां वनडे शतक लगाया. इस दौरान उन्‍होंने 126 गेंदों का सामना करते हुए 11चौके और चार छक्‍के लगाए.