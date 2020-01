India U19 Team: प्र‍ियम गर्ग (Priyam Garg)की कप्‍तानी वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्ष‍िण अफ्रीका में आयोज‍ित चार देशों का अंडर-19 टूर्नामेंट (Quadrangular Under-19 Series) जीत ल‍िया है. गुरुवार को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय जून‍ियर टीम ने मेजबान दक्ष‍िण अफ्रीका (India U19 vs SA U19) को 69 रन से पराज‍ित क‍िया. भारतीय अंडर 19 टीम के ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel)का शतक (101 रन) और स्‍प‍िनर अथर्व अंकोलेकर (Atharva Ankolekar) के चार व‍िकेट मैच का मुख्‍य आकर्षण रहे. मैच में पहले बैट‍िंग करते हुए भारतीय अंडर 19 टीम ने न‍िर्धार‍ित 50 ओवरों में 7 व‍िकेट खोकर 259 रन बनाए, जवाब में दक्ष‍िण अफ्रीका की अंडर 19 टीम अथर्व की गेंदबाजी के आगे संघर्ष करती रही और 43.1 ओवर में 190 रन पर ढेर हो गई. अपनी बेहतरीन जीत के सहारे भारतीय जून‍ियर टीम ने इसी माह होने वाले अंडर19 वर्ल्‍डकप (Under 19 World Cup) में ख‍िताबी जीत के इरादे और अपनी तैयारी जता दी है.

Congratulations to the India U19 boys who seal a 69-run victory over the SA U19s in the #U19QuadSeries final



Dhruv Jurel is adjudged the Man of the match for his match-winning 101 pic.twitter.com/XGQPkLzqOS