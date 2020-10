ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, वनडे, टी-20 और टेस्ट टीम में रोहित को जगह नहीं, जानें पूरी टीम

KKR Vs KXIP: केएल राहुल ने चली चाल, फंस गए 'राणा जी', मैक्सवेल ने लट्टू गेंद पर ऐसे किया आउट..देखें Video

भारतीय टीम पहले दो वनडे मैच सिडनी क्रिकेट मैदान पर 27 नवंबर और 29 नवंबर को खेलेगी., इसके बाद आखिरी वनडे मैच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाना है. इसके अलावा टेस्ट सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेल जाएगा. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच डे-नाइट होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरूआत होगी. वहीं, सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में अगले साल 7 जनवरी होगा, आखिरी टेस्ट मैच 15 जनवरी को ब्रिसबेन में खेला जाना है.

NEWS - Four additional bowlers - Kamlesh Nagarkoti, Kartik Tyagi, Ishan Porel and T. Natarajan - will travel with the Indian contingent.



The BCCI Medical Team will continue to monitor the progress of Rohit Sharma and Ishant Sharma. #AUSvIND