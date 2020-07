भारत का वह क्रिकेटर जिसे कहा गया अगला 'सुनिल गावस्कर', गांगुली-द्रविड़ के आने से खत्म हो गया करियर

करियर के तीसरे टेस्ट में जमाया शतक

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक 1989 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन टेस्ट में जमाया था. उस टेस्ट मैच में कैरेबियाई टीम का बॉलिंग अटैक खतरनाक था. ऐसे में मांजरेकर ने खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने अपनी तकनीक का शानदार मुजाएरा पेश किया और 108 रन बनाने में सफल रहे थे. अपनी पारी में मांजरेकर ने 15 चौके जमाए थे. हालांकि यह टेस्ट मैच वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट से जीतने में सफल रही थी लेकिन मांजरेकर की बल्लेबाजी ने उनकी प्रतिभा का परिचय दे दिया था.

सर विव रिचर्ड्स (Sir Viv Richards) ने कहा था अगला सुनील गावस्कर

साल 1989 में मांजरेकर ने वेस्टइंडीज के दौरान पर शानदार बल्लेबाजी की थी, उस वक्त वेस्टइंडीज के महान Sir Viv Richards ने एक बार कहा था कि मांजरेकर के रूप में भारत को अगला गावस्कर (Sunil Gavaskar) मिला है.

'संजय में, भारत ने एक और गावस्कर पाया है. उसके पास सब कुछ है- उत्कृष्ट तकनीक, हिम्मत और दृढ़ संकल्प- सर विव रिचर्ड्स'

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली यादगार पारी

भले ही जिम्बाब्वे टीम के बारे में सोचकर यह लगता है कि यह कमजोर टीम है और इस टीम के खिलाफ रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन 1992 में जिम्बाब्वे भारत के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरी थी. इस टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के पास टेस्ट मैच का अनुभव नहीं था. इसके बाद भी पहली पारी में 456 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था. वहीं जब भारतीय पारी शुरू हुई तो जिम्बाब्वे गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज घुटने टेकने लगे. ऐसा लगने लगा कि जिम्बाब्वे इतिहास (Zimbabwe Cricket History) लिखते हुए भारत को पटखनी देगी, लेकिन यहां पर संजय ने जुझारू पारी खेली और भारतीय पारी को संभाल दिया. मांजरेकर ने 422 गेंद पर 104 रनों की पारी खेलकर टेस्ट मैच को ड्रा करने में अहम भूमिका निभाई. मांजरेकर की इस तरह की बल्लेबाजी ने उन्हें 'दूसरा गावसकर' भारतीय क्रिकेट का बना दिया था. अपनी पारी के दौरान मांजरेकर ने 9 घंटे तक बल्लेबाजी की थी.

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मांजरेकर का परफॉर्मेंस शानदार

पाकिस्तान के खिलाफ संजय ने अपने करियर में 4 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 569 रन बनाने में सफल रहे. टेस्ट में मांजरेकर ने 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में मांजरेकर ने 94.83 के औसत के साथ रन बनाए. पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा यह सर्वोच्च टेस्ट औसत है. पाकिस्तान के खिलाफ ही मांजरेकर ने अपने टेस्ट करियर का एकमात्र दोहरा शतक जमाया था.

Happy Birthday @sanjaymanjrekar



37 Tests (2043 runs, 4 100s) 74 ODIs (1994 runs, 1 100), 2 World Cups (1992 & 1996) & now a cricket commentator.



All his hundreds were scored outside India.



What's your favorite memory of his cricketing career? pic.twitter.com/ORE0ayIMzk