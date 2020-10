IPL 2020: कैसे CSK अभी भी पहुंच सकता है IPL प्लेऑफ में, जानें पूरा समीकरण

Yuzvendra Chahal ने मंगेतर के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीर, जडेजा बोले- सचमुच एक दूसरे के लिए...'

ऐसा है सीएसके का समीकरण

चेन्नई सुपरकिंग्स को अब आगे 4 मैच खेलने हैं. प्लेऑफ में सीएसके को अपनी उम्मीदवारी पेश करनी है तो अपने बचे चारों मैच जीतने होंगे. 4 मैच जीतने के बाद सीेसके के पास 14 अंक हो जाएगें. सीएसके को न सिर्फ सभी मैच जीतने हैं बल्कि बड़े अंतर से जीतकर अपने नेट-रनरेट (IPL Net Run Rate) को भी दूसरे टीमों से बेहतर करना होगा. यहां से यकीनन चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल है लेकिन 2019 के आईपीएल में हैदराबाद की टीम 12 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंची है. सीएसको को हैदराबाद के पिछले साल के स्थिती को आत्मविश्वास का हथियार बनाकर आगे के मैचों में उतरना होगा.

Chennai Super Kings will be playing Mumbai Indians next - they have got a golden opportunity to knock CSK out of the play-off for the first time in IPL history on 23rd Oct at Sharjah.