IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स ने अमित मिश्रा की जगह कर्नाटक के 'कंजूस' स्पिनर को टीम में शामिल किया

MI Vs KXIP: सुपरओवर की सुपरकहानी, पंजाब के इस खिलाड़ी ने की गलती और बदल गया खेल..देखें Video

शारजाह में तीन अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ मैच के दौरान मिश्रा के दायें हाथ की अंगुली में चोट लग गई थी जिसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए. विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘37 साल के इस गेंदबाज की सर्जरी हुई और फिलहाल वह चोट से उबर रहा है. दिल्ली की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही है और मंगलवार को उसे किंग्स इलेवन पंजाब से भिड़ना है.

ANNOUNCEMENT



Following @MishiAmit 's injury that ruled him out of the tournament, we've secured the services of leg-spinner Pravin Dubey as his replacement for the remainder of the #IPL2020#Dream11IPL season.#YehHaiNayiDilli



Read more: https://t.co/ErZfKQw9pSpic.twitter.com/6usa2t2bs6