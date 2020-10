IPL 2020: MS Dhoni ने उड़कर पकड़ा कैच, 39 साल की उम्र में ऐसे बने 'सुपरमैन'..देखें Video

केकेआर के खिलाफ मैच में सीएसको को हार मिली लेकिन धोनी ने विकेटकीपर के तौर पर रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे. अब धोनी आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. धोनी ने इस मामले में दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

Did You Watch ? Watch Out: Flying MS Dhoni



Play this on loop and keep watching this @msdhoni magic behind the stumps. Catch par excellence from MSD.https://t.co/yE7SsOWcIW#Dream11IPL