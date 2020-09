IPL 2020: धोनी 'मैजिक' ने ऐसे पलटा मैच का पासा, अचानक लिए फैसले से जीता चेन्नई सुपरकिंग्स

IPL 2020 MI vs CSK: आईपीएल के 13वें सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 5 विकेट से हरा दिया. सीएसके की ओर से अंबाती रायडु (Ambati Rayudu) ने कमाल की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. रायडु को उनके शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑऱफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस मैच में सीएसके गेंदबाजों ने कमाल किया जिसके कारण मुंबई पहले खेलते हुए केवल 162 रन ही बना सकी, बाद में सीएसके ने 5 विकेट खोकर आखिरी ओवर में मैच को 5 विकेट से जीत लिया. रायडु 48 गेंद पर 71 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं अनुभवी फाफ डु प्लेसी (Faf du Plessis) ने 44 गेंद पर नाबाद 58 रन बनाकर सीएसके के लिए जीत निश्चित कर दी. वैसे, एक समय मैच मुंबई की ओर जाता दिखाई दे रहा था लेकिन धोनी की रणनीति ने सीएसको को जीत दिलाने में खास भूमिका भी निभाई.

Great start to the IPL. Looks like it's going to be a cracker of a tournament.

Rayudu and Du plessis were brilliant but Sam Curran's cameo in the end was the difference.

Idli beats Vada Pav again #CSKvsMI