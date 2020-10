IPL 2020: मुंबई ने पोस्ट की रोहित की सोमवार की नेट प्रैक्टिस की फोटो, बीसीसीआई पर उठी उंगली, आखिर माजरा क्या है ?

सोमवार की रात ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों भारतीय टीमों (टेस्ट, वनडे और टी20) का ऐलान किया गया. इस टीम में दिग्गज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को यह कहते हुए टीम में जगह नहीं दी गई कि मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चोटिल हैं और बीसीसीआई की की मेडिकल टीम उन पर नजर रखेगी. रोहित पिछले दिनों आईपीएल (IPL 2020) के एक मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और पिछले दोनों मैचों में केरोन पोलार्ड ही टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन टीम की घोषणा के बाद एक मजेदार घटना घटी और मुंबई इंडिंयस (MI) ने अपने कप्तान की आज नेट प्रैक्टिस के दौरान की फोटो अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया.

Just what we love to see! Hitman in action at today's training #OneFamily#MumbaiIndians#MI#Dream11IPL@ImRo45pic.twitter.com/FBYIyhtcOW