IPL 2020: टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि भी, BCCI को भेज सकती है प्रस्ताव

गौरतलब है कि बीसीसीआई और वीवो ने भारत और चीन की सीमा पर हुई सैनिकों की भिड़ंत के कारण चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की बातों के चलते गुरूवार को 2020 आईपीएल के लिये अपनी भागीदारी निलंबित करने का फैसला किया जो 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है. टाइटल प्रायोजन आईपीएल के व्यवसायिक राजस्व का अहम हिस्सा है जिसका आधा भाग सभी आठों फ्रेंचाइजी में बराबर बराबर बांटा जाता है.

Just heard that Baba Ramdev's patanjali is in the race for title sponsor of IPL 2020,

If that's true than player will probably get giloy juice as MOM.... and the timeout will be renamed as yoga time....and yeah Coronil will be researved for the winners @PypAyurved@BCCI#IPL2020