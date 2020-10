IPL 2020: बैंगलोर के खिलाफ मैच में Sam Curran के 'रंगीन चश्में' ने जीता दिल, फैन्स बोले-दशहरा मेले से खरीदा..'

सैम कुरेन (Sam Curran) ने बैंगलोर के खिलाफ मैच में 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लेने में सफलता पाई. बता दें कि बैंगलोर ने चेन्नई के खिलाफ मैच में पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 145 रन बनाए थे जिसमें विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. 146 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

IPL 2020 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई चेन्नई सुपरकिंग्स, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

I got these same glasses when I last saw a movie in 3D. #SamCurran #RCBvCSK pic.twitter.com/dkfyJIqgZx

#SamCurran is looking funny and cute at the same time with those shades#CSKvRCB