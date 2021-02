IPL Auction: इस वजह से रिचर्डसन को नहीं हुआ नीलामी में 14 करोड़ मिलने का भरोसा

ऑस्ट्रेलिया के उदीयमान तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) वीरवार को हुयी इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी (IPL Auction 2021) में 14 करोड़ रुपये में बिकने के बाद ‘चेतनाशून्य' हो गये थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पंजाब किंग्स ने उन पर इतनी मोटी बोली लगायी है. इस सत्र में बिग बैश लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रिचर्डसन न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 श्रृंखला के लिये क्राइस्टचर्च में अपने होटल के रूप में पृथकवास पर चेन्नई में चली आईपीएल नीलामी को देख रहे थे. क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार रिचर्डसन ने कहा, ‘मेरा नाम पुकारा गया और एकबारगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 20 मिनट तक किसी ने बोली लगायी ही नहीं. तभी किसी ने बोली लगायी जो कि पांच या 10 सेकेंड बाद लगा दी गयी थी लेकिन मुझे यह बहुत लंबा समय लगा.' उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कल मैच खेला हो. कई तरह की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था और मैं मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था.'

Jhye Richardson is an IPL millionaire! @PunjabKingsIPL have just purchased him for almost $2.5million AUD! #IPLAuction2021 live: https://t.co/uiXv7T3T8Tpic.twitter.com/f0JgFfvO2M