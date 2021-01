IPL Auction: खिलाड़ी ध्यान दें, बीसीसीआई ने रख दीं साल 2021 आईपीएल अनुबंध के लिए ये शर्तें

फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने कहा है कि जो भी खिलाड़ी विशेष नीलामी के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए बोर्ड खिलाड़ी के एजेंट से नहीं बल्कि उसकी राज्य एसोसिएशन से सीधे तौर पर संवाद करेगा. बता दें कि फ्रेंचाइजी टीमों के लिए पिछले सेशन से रोके गए खिलाड़ियों का ऐलान करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है, जबकि गैर अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए आईपीएल 2021 अनबुंध के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी है.

