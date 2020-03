कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए इरफान पठान ने ट्वीट कर लिखा, इसे हमेशा के लिए कर देना चाहिए बैन

कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. गुजरात सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शुरू कर दिया है. जो लोग सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए दिखाई देंगे उनके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा. गुजरात सरकार के इस काम को देखकर भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) काफी खुश हैं. इरफान ने ट्वीट कर गुजरात सरकार के इस काम की सराहना की है और साथ ही ट्वीट में लिखा है कि थूकने वाले बैन को हमेशा के लिए राज्य में लगा देना चाहिए जिससे यहां का वातावरण सुंदर बन सके. आपको बता दें कि इरफान आखिरी बार भारत के लिए इंटरनेशनल मैच अक्टूबर 2012 में खेला था तो वहीं घरेलू क्रिकेट में उन्होंने आखिरी बार फरवरी 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे. साल 2018 में वो जम्मू-कश्मीर की टीम के लिए मेंटोर की भूमिका में भी नजर आए थे.

Welcome move by #GujaratGovernment to ban the spitting in public during #coronavirus time. It should be ban forever for better n cleaner environment...