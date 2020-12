Aus vs Ind: बुमराह ने गुलाबी गेंद से ढाया कहर, 140+ km/h की रफ्तार से फेंकी यॉर्कर, बल्लेबाज ऐसे हुआ आउट

बुमराह की घातक गेंदबाजी

जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी की और यॉर्कर लेंथ की गेंद पर जो बर्न्स को एल्बी डेब्यू आउट कर पवेलियन भेजा. तो वहीॆ मैथ्यू वेड को भी एल्बी डब्लू आउट करने में सफल रहे. सोशल मीडिया पर बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ खूब हो रही है. जिस गेंद पर जो बर्न्स आउट हुए वो गेंद 140 किमी की रफ्तार से की गई थी. सोशल मीडिया पर बुमराह केे इस गेंद की जमकर तारीफ हो रही है.

Bumrah with 140+ km/h yorker traps Joe Burns - he is proving time and again why he is one of the best.