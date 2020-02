कपिल देव ने केएल राहुल के बहाने खड़ा किया यह बड़ा सवाल

पूर्व कप्तान कपिल देव ने वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम की आलोचना की है. न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से माद दी थी. कपिल ने एक समाचार चैनल से कहा, "हमें न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी, वह शानदार क्रिकेट खेल रही है. तीन वनडे और टेस्ट मैच में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली. अगर हम मैच को विश्लेषण करेंगे तो, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इतने बदलाव कैसे कर सकता है. हर मैच में लगभग नई टीम होती है. टीम में कोई भी स्थायी नहीं है. अगर स्थान को लेकर सुरक्षा की भावना नहीं है तो इसका असर खिलाड़ियों की फॉर्म पर पड़ेगा."

Welcome home KL Rahul, welcome back where you belong. #RanjiTrophy