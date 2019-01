इंग्‍लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्‍पणियों के लिए जाने जाते हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्‍मे केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) की गिनती इंग्‍लैंड के दिग्‍गज बल्‍लेबाजों में की जाती है लेकिन विवादों के फंसने के कारण उन्‍हें उतनी प्रशंसा हासिल नहीं हुई जिसके वे हकदार थे. पीटरसन ने 104 टेस्‍ट में 47.28 के औसत से 8181 रन बनाए जिसमें 23 शतक शामिल हैं. 136 वनडे मैचों में भी केविन के नाम पर 40.73 के औसत से 4440 रन दर्ज हैं. पीटरसन की पहचान जोरदार स्‍ट्राइक रेट के साथ बल्‍लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की रही है. इंग्‍लैंड के मध्‍य क्रम के बल्‍लेबाज रहे पीटरसन हाल ही में टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli)के साथ मजेदार 'ट्विटर वार' (Twitter War) में उलझे नजर आए. इस 'मजेदार वार' की शुरुआत विराट द्वारा अपना एक फोटो ट्वीट किए जाने के साथ हुई.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के भाषण की आलोचना करना केविन पीटरसन को पड़ा भारी

Looks a bit like you're more in the shade, bro!

Well in that case you should've seen my first caption. Much worse.

PS - the face is still in the sun