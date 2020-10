KIXP vs RR: क्रिस गेल ने रच दिया रिकॉर्ड का इतिहास, सहवाग ने 'यूनिवर्स बॉस' को दिया यह नया नाम

जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में विंडीज के आतिशी बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने वह कर दिखाया, जिसके बारे में सिर्फ कल्पना भर करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और आने वाली पीढ़ियों के बल्लेबाज जब-जब क्रिस गेल (Chris Gayle) के इस कारनामे की तरफ देखेंगे, तो वास्तव में उनके एक बार को रोंगटे खड़े हो जाएंगे. क्रिस गेल (Chris Gayle) ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने टी20 करियर का 410वां मैच खेला और यह मुकाबला उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि लेकर आया. दुर्भाग्य यह जरूर रहा कि गेल सिर्फ 1 रन से अपने शतक से चूक गए, लेकिन जो गेल ने हासिल किया और उससे दुनिया भर के दिग्गजों को विस्मित करके रख दिया.

गेल ने राजस्थान के खिलाफ सिर्फ 63 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों से 99 रन रन की पारी खेली. और और मैच से पहले तक गेल ने टी20 के 409 मैचों में 993 छक्के जड़े थे. यहां से उन्होंने इस फॉर्मेट में हजार छक्कें लगाने के लिए सात छक्कों की दरकार थी और राजस्थान के खिलाफ 8 छक्के जड़ने के साथ ही गेल ने इतिहास रच दिया. ऐसा इतिहास जिसे मिटा पाना बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा.

T20 ka Bradman- Chris Gayls. Without a doubt the greatest that there has ever been @henrygayle . Entertainment ka baap. #KXIPvRR — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 30, 2020

बहरहाल, गेल का रिकॉर्ड आया, तो सोशल मीडिया पर उनके कारनामे को खेल के दिग्गजों ने तहे दिल से सलाम किया. अपनी आतिशी बैटिंग के लिए मशहूर सहवाग ने गेल को टी-20 का सर डॉन ब्रेडमैन बताने के साथ-साथ इंटरटेनमेंट के बाप का भी तमगा दे दिया!

विंडीज के पूर्व कप्तान ने गेल को टी20 के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया.

Again I say @henrygayle is the greatest t20 batsman of all time. #theboss#ipl — Daren Sammy (@darensammy88) October 30, 2020

मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी गेल को सराहा है

One thousand sixes! The greatest. @henrygayle. The fire still burns bright. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 30, 2020

इरफान भी कुछ-कुछ डारेन सैमी जैसी ही बात कह रहे हैं!

