CSK Vs KXIP: केएल राहुल ने रचा इतिहास, पंजाब की ओर से बनाया IPLका सबसे बड़ा रिकॉर्ड

साल 2020 में राहुल और मयंक अग्रवाल एक जोड़ी के तौर पर कुल 661 रन बनानें में सफल रहे हैं. ऐसा कर दोनों आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्याादा रन आपस में बनाने वाली चौथी जोड़ी बन गई है. इस मामले में पहले नंबर पर कोहली और एबी डिविलियर्स हैं.

साल 2016 में विराट और एबी ने आपस में एक जोड़ी के तौर पर कुल 939 रन बनाए थे जो आज भी एक आईपीएल रिकॉर्ड है. वहीं, 2019 में वॉर्नर और बेयरस्टो ने 791 रन बतौर पैयर (Most runs by a pair in an IPL season) बनाने का कमाल किया था. इसके अलावा 2016 में धवन और वॉर्नर ने आपस में एक जोड़ी के तौर पर 731 रन बनाए थे. वहीं 2017 में वॉर्नर और धवन ने 646 रन बतौर जोड़ी बनाने में सफल रहे थे.

सीएसके के खिलाफ मैच में केएल राहुल का बल्ला ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा सका और केवल 29 रन बनाकर लुंगी नगिदी की गेंद पर बोल्ड आउट हुए, वहीं, मयंक अग्रवाल भी 26 रन बनाकर लुंगी नगिदी का शिकार बने.

