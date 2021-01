Aus Vs Ind: फैन ने कहा, सिराज ने स्टार्क से ज्यादा विकेट लिए, तो एलिसा हीली ने दिया दिल जीतने वाला जवाब

AUS Vs IND: ब्रिसबेन में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रचा और 3 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाबी पाई. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार दूसरी बार भारत ने टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता पाई. वहीं, ब्रिसबेन में 32 साल के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार मिली है. भारत ने जीत के साथ-साथ ब्रिसबेन में पहली टेस्ट जीत भी हासिल की. पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद भारतीय टीम ने जबर्दस्त वापसी की और सीरीज जीतने का कमाल कर दिखाया. टेस्ट सीरीज में मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 11 विकेट ही ले पाए. जिसके बाद क्रिकेट फैन्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. दरअसल भारत के मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने स्टार्क से ज्यादा विकेट इस सीरीज में लिए थे.

Lmao Siraj has more wickets than Starc in this series #AUSvIND — Mitul (@R3Mitul) January 18, 2021

एक फैन ने इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किए और स्टार्क का मजाक बनाते हुए लिखा, 'इस सीरीज में स्टार्क से ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं". फैन के इस ट्वीट को देखकर मिशेल स्टार्क की क्रिकेटर वाइफ एलिसा हीली (Alyssa Healy) नाराज हो गई और उस फैन को ट्वीट के जरिए जवाब भी दी. एलिसा हीली ने ट्वीट कर लिखा, 'इसमें हंसने की क्या बात है, सिराज ने अपनी काबिलियत दिखाई और इसका ईनाम उसे मिला.' हीली के इस ट्वीट के बाद फैन ने स्टार्क को फिर से ट्रोल किया और लिखा, " आपके कहने का मतलब है कि स्टार्क ने इस सीरीज में ज्यादा मेहनत नहीं की और क्या उसके पास ज्यादा काबिलियत नहीं है.'

Why's it funny?! Reflects Siraj's ability and reward for effort..... — Alyssa Healy (@ahealy77) January 18, 2021

फैन के द्वारा ऐसा मैसेज करने के बाद स्टार्क की वाइफ ने जो जवाब दिया उसने हर किसी का दिल जीत लिया. हीली ने ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया और लिखा, 'दरअसल नहीं, मैं एक युवा भारतीय गेंदबाज को श्रेय देना चाहती हूं, जिनके लिए यह एक अविश्वसनीय सीरीज थी और उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए."

According to you.. Either Starc has no ability or he isn't putting enough efforts — A. (@Ohyessabhi) January 18, 2021

Actually no. I'm giving credit to a young Indian bowler who's had an incredible series and should be praised for his efforts! — Alyssa Healy (@ahealy77) January 18, 2021

बता दें कि सिराज ने इस सीरीज में 13 विकेट लिए और भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने, सिराज ने ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को ज्यादा स्कोर बनाने से रोक दिया था. भारत की ओर से आखिरी पारी में शुबमन ने 91 और ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन की पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

