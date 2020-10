KKR Vs RCB: मोहम्मद सिराज ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते गेंदबाज बने, जो IPL में कभी नहीं हुआ उसे कर दिखाया

IPL 2020 KKR Vs RCB: मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने केकेआर के खिलाफ गजब की गेंदबाजी की और शुरूआती 3 विकेट लेकर कमाल कर दिया. आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 39वें मैच में सिराज ने अपने स्पैल में लगातार 2 ओवर मेडन करके इतिहास बना दिया है. आईपीएल के इतिहास में मोहम्मद सिराज पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 2 ओवर मेडन आईपीएल मैच में डाले हों. सिराज से पहले ऐसा कारनामा किसी भी गेंदबाज ने आईपीएल में नहीं किया था. सिराज ने अपने 3 ओवर के पहले स्पैल में 3 विकेट भी चटकाए और केकेआर की कमर तोड़ दी. इतना ही नहीं सिराज ने एक ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर केकेआर टीम को बैकफुट पर पहुंचा दिया. केकेआर की पारी के दूसरे ओर में सिराज ने पहले राहुल त्रिपाठी को विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर आउट किया तो वहीं इसके अगली ही गेंद पर नीतिश राणा को बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेने में सफल रहे. इन दो बल्लेबाजों के अलावा सिराज ने टॉम बैटन को भी आउट कर तीन विकेट लिए. 3 ओवर की गेंदबाजी में सिराज ने 2 मेडन ओवर गेंदबाजी की और केवल 2 रन देकर 3 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया.

